انت الان تتابع الحراس يكشفون عن معاناتهم أمام ركلات ميسي الثابتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - عندما يتوجه ميسي لتنفيذ ركلة ثابتة فالأمر بات يشبه تنفيذ ركلة جزاء.. فالنجم الأرجنتيني يملك براعة في تسجيلها وسط عجز تام من حراس المرمى في التعامل مع تسديداته

يملك ليونيل ميسي من البراعة الكثير لتسجيل الكرات الثابتة، فبإمكانه تسديدها من أعلى الحائط أو من أسفله، وبإمكانه تسديد الكرة على يمين حارس المرمى أو على يساره، ولا توجد أي تعليمات واضحة يمكن لحارس المرمى الالتزام بها للتصدي للركلات الثابتة التي ينفذها النجم الأرجنتيني، واستعرض حراس المرمى سواء السابقين أو الحاليين تجاربهم السابقة أمام تسديد ميسي الركلات الثابتة وذلك بعدما سجل هدفين في شباك إسبانيول من ركلتين ثابتتين الجولة الماضية في الدوري الإسباني، وذلك كما استعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية كالآتي:

سيرجي أسينخو- حارس مرمى فياريال "السر وراء خطورة ميسي تكمن في براعته واستحالة توقع أين سيسدد الكرة، يملك ميسي ثقة كبيرة في النفس، ويسدد الكرة بصورة طبيعية للغاية، الأمر الذي يزيد من تعقيد التصدي لها". "أما ثاني ما يميز ميسي فهو توقعه لحارس المرمى، هذا عنصر هام للغاية، فهو لا يسدد بطريقة واحدة بل ينوع

سيرجي أسينخو- حارس مرمى فياريال

"السر وراء خطورة ميسي تكمن في براعته واستحالة توقع أين سيسدد الكرة، يملك ميسي ثقة كبيرة في النفس، ويسدد الكرة بصورة طبيعية للغاية، الأمر الذي يزيد من تعقيد التصدي لها".

"أما ثاني ما يميز ميسي فهو توقعه لحارس المرمى، هذا عنصر هام للغاية، فهو لا يسدد بطريقة واحدة بل ينوع كثيرًا، وبدوري أضحك كثيرًا عندما يقول البعض إنه من المفترض أن لا تسكن شباكي ركلات ثابتة تسدد في الزاوية التي أقف بها، فالجماهير لا تدرك الإبداع الذي يملكه".

"تحدثت مع جوردي ألبا بعد تسجيل ميسي هدفا من ركلة ثابتة في شباكي، وأخبرني بأنه يسجل كرات أفضل من تلك واعتدنا على مشاهدتها في التدريبات".



ريكو

وصف سيرجيو ريكو حارس إشبيلية السابق وفولهام الحالي التقنية التي يسدد بها ميسي الكرات الثابتة بالمثالية من حيث الارتفاع فوق الحائط والسرعة والقوة التي يصعب على حراس المرمى التعامل معها.

"ميسي هو أفضل مسدد للركلات الثابتة كونه يعمل عليها بشكل يومي إلى جانب تمتعه بموهبة طبيعية".

أدريان

قال حارس ريال بيتيس السابق ووست هام الحالي: "يسدد ميسي الكرة بقوة وعلو صعب للغاية حيث يعاني حراس المرمى في الوصول إلى الكرة، فأقصى ما يمكن فعله أن تلمس الكرة يدك وتدخل إلى الشبكة، وبالنسبة لأول هدف سجله في شباك دييجو لوبيز حارس إسبانيول مؤخرًا، بالفعل اتخذ لوبيز بعض الخطوات، ولكن من المستحيل الوصول إلى الكرة".

"أما الهدف الثاني، فلم يسددها ميسي بزاوية حادة، ولكن عندما ترى الكرة وهي تعبر من فوق الحائط، يكون من الصعب على حارس المرمى التفاعل معها، وسبق أن سجل هدفا مشابها في شباكي، أقصى ما يمكن فعله هو أن تنزع قفازك وتلقيه تجاه الكرة، فهو يسدد في أماكن من المستحيل أن يصل إليها حارس المرمى، ويبقى الأمل الوحيد أن تتمركز في مكان ترى من خلاله الكرة جيدًا، وهو أمر صعب لوجود الكثير من اللاعبين أمامك".

باتشيكو- حارس مرمى ألافيس"هو مبهر، ينوع كثيرًا في التسديد ويصعب عليك كل شيء، وسبق أن سجل في شباكي بالتسديد أعلى الحائط ومن أسفله، ولم يتبق له سوى أن يسجل في الزاوية التي أقف بها، ولا يوجد حل لمنعه من التسجيل من أسفل الحائط سوى أن يرقد لاعب على الأرض خلف الحائط، ومن النادر أن ترى ركلة حرة سيئة لميسي".

"كل العالم يدرك ذلك، ولكن من الجنون تخيل أن كل كرة ثابتة ينفذها هي فرصة محققة للتسجيل".

دودو أواتي- الحارس السابق لديبورتيفو لاكورونيا وريال مايوركا"لا يمكن أن تعرف أين سيسدد ميسي الكرة، فدقته لا تصدق فدائمًا ما تسكن تسديداته الشباك، ومواجهة ميسي وهو ينفد ركلة ثابتة أمر خطير، وإذا دققت النظر تدرك أن حراس المرمى يصلون إلى مرحلة لا يعرفون ماذا يفعلون، فعليك الاهتمام بالكثير من الأمور، هو يذكرني برافائيل نادال الذي كان يعاني في السابق من بعض المشاكل في الإرسال، ومن ثم جلس ساعتين عقب كل حصة تدريبية لتطوير إرساله وهو ما فعله ميسي".

يذكر أن ميسي منذ عام 2014 تمكن من تسجيل 19 ركلة ثابتة أكثر من كل الركلات الثابتة التي سجلتها أندية يوفنتوس وريال مدريد وروما وليون وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وتشيلسي وليفربول وميلان خلال نفس الفترة.