انت الان تتابع أمن الجيزة يلاحق تجار المخدرات والسلاح بحملة مكبرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٦ م

مدير أمن الجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة حملات مكبرة بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في مجال ملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة؛ استهدفت إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون، تحقيقا لمبدأ الردع العام، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية. وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملات التي قادها اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 42 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة، ومتهمين اثنين بالتعاطي.

وبلغت المضبوطات - حسب بيان صادر عن المديرية- 3.5 كجم من مخدر الحشيش، و762 جرام هيروين، و2022 قرصًا مخدرًا، و5 كيلو جرامات من مخدر الإستروكس. وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة بقيادة اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، من ضبط 12 متهمًا -12 قضية دفاع عن النفس-