انت الان تتابع مارتين لازارتي.. تعرف على طريقة مدرب الأهلي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٧ م

وصل إلى مقر النادي الأهلي، صباح اليوم الأحد، الأرجواياني مارتين لازارتي، المرشح لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك لعقد جلسة مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بحضور سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة، وذلك لاستكمال المفاوضات التي بدأت قبل أيام لتولي المهمة الفنية خلال الفترة المقبلة، وخلال الجلسة يقوم رئيس النادي بوضع النقاط فوق الحروف بشأن شروط العقد المقرر إبرامه مع المدير الفني الجديد حال إتمام الاتفاق وكذا تشكيل الجهاز المعاون.

تفاصيل التعاقد مع مارتين لازارتي وعلم «التحرير»، أنه من المقرر أن يوقع لازاراتي على عقود تدريب الأهلي لمدة موسم ونصف، حيث سيتسلم المهمة عقب مباراة جيما الإثيوبي، وأنه توصل إلى اتفاق مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، ليتقاضى 125 ألف دولار راتبا شهريا. لازارتي يعتمد على طريقة لعب (4-2-3-1) ويتمتع