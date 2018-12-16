اليوم.. ذكرى العيد الوطني للبحرين

تحتفل مملكة البحرين اليوم 16 ديسمبر بـ"اليوم الوطني" الذي يتزامن مع يوم تتويج الحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة.

وكانت البحرين حصلت على استقلالها عن المملكة المتحدة خلال فترة حكم عيسى بن سلمان آل خليفة التي امتدت 38 عامًا.

واحتلّت بريطانيا البحرين خلال القرن التاسع عشر واكتسبت نفوذًا فيها، حيث تمركزت القوات البريطانية المكوّنة من 33 جزيرة طبيعية في أرخبيل، وبعد انسحابها من تلك الأراضي تمّ إعلان استقلال البحرين يوم 15 أغسطس 1971م.

ورغم أن 15 أغسطس هو التاريخ الفعلي الذي نالت فيه البحرين استقلالها عن بريطانيا، إلا أنها لا تحتفل بهذا التاريخ، واختارت أن تحتفل به سنويًا في 16 ديسمبر بـ"اليوم الوطني" الذي يتزامن مع يوم تتويج الحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة.

وتقع البحرين العربية في أرخبيل على الساحل الجنوبي الغربي للخليج العربي، حيث تتألف من جزيرة البحرين و30 جزيرة أصغر، ورغم أنّها تقع في واحدة من المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في العالم، إلا أنّه لا يوجد بها سوى مخازن صغيرة من النفط، واعتمد اقتصادها طويلًا على معالجة النفط الخام من البلدان المجاورة، ولاحقًا نمت القطاعات المالية والتجارية وقطاع الاتصالات بشكل ملحوظ، وكذلك قطاع السياحة.

