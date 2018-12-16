شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "100 مليون صحة" بنقابة الصحفيين اعتباراً من الاثنين إلى الأربعاء القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الصحفيين فى بيان لها عن وجود حملة 100 مليون صحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية بمقر النقابة بداية من غدا الاثنين.

وأشارت النقابة فى بيان لها إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وافقت على تواجد حمله "100 مليون صحة" بمقر النقابة من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتي الساعة الثالثة عصرا اعتبارًا من الاثنين 17 ديسمبر وحتي الأربعاء 19 ديسمبر الجارى، للكشف على الزملاء الصحفيين وأسرهم.