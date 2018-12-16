شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الأعلى للإعلام: السيسى حريص دائما على تصدير صورة البسطاء كنجوم للمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس السيسى حريص دائما على تصدير صورة البسطاء أمام الجميع، والتأكيد على أنهم هم نجوم المجتمع الحقيقى الذى دائما تعمل الدولة من أجله، وهو توجه عام حاليا يحدث فى المجتمع وكل مؤسسات الدولة.

وأضافت أستاذ علم الاجتماع السياسي فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن هذا التوجه لم يكن موجود من قبل، كنا فى الماضى دائما نرى أن لاعب الكرة أو الفنان أو المطرب أو السياسى وغيره هم نجوم المجتمع وهم حديث الصباح والمساء، وهناك تهميش لباقى طبقات المجتمع من العاملات المكافحات وغيرها من النماذج البسيطة التى تعبر عن الصورة المصرية الأصيلة.

وتابعت أن الرئيس حاليا يرفع راية أن الوقت الحالى هو للبسطاء، أن كل من يعمل بجهد من أجل العيش سيكون هو فخر لمصر، لافتا إلى أن الفترة الحالية تحتاج إلى أمثلة نحمدو سائقة الميكروباص وغيرها من المكافحات المصرية التى تعبر عن المرأة المصرية الأصيلة.