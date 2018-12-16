شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد أبو زهاد: "100 مليون صحة" تجربة فريدة فى القضاء على فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" بمصر، مؤكدًا على أن مصر لها تجربة فريدة فى القضاء على هذا المرض، وبذلت مجهود كبير من أجل حماية كبد المصريين بعدما كانت أكبر دولة فى العالم لديها مصابين من هذا المرض.

وأكد "أبو زهاد" فى تصريحات له، على أن مبادرة 100مليون صحة التى يراعها الرئيس السيسى تعد إنجاز حقيقى فى مكافحة الأمرض المتوطنة فى مصر، خاصة أن المبادرة الآن تعد ملحمة تخوضها مصر لطرد ولحماية المصريين، مشددًا على أن المبادرة الكبرى تؤكد على مدى اهتمام الرئيس بصحة المواطن المصري.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مبادرة الـ 100 مليون صحة حققت رقمًا قياسيًا جديدًا بوصول متوسط المفحوصين يوميا إلى نصف مليون مواطن، موضحا أنها تخلق وعيا كاملا لدى المواطن، مقدما التحيه إلى الرئيس السيسى بما تحققه الحملة من إنجازات، مضيفًا أن مصر ستحتفل قريبًا بالقضاء النهائى على فيروس سى.