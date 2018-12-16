شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة "القومى لحقوق الإنسان" تتعرف على احتياجات مواطنى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل بعثة المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنشطتها وفعالياتها فى اليوم الثانى لأسبوع نشر ثقافة حقوق الإنسان بمحافظة بورسعيد، حيث افتتح صباح اليوم الدورة التدريبية " أساسيات حقوق الإنسان لمكلفات الخدمة العامة ومستفيدات تكافل الكرامة الحاصلات على مؤهل عالي"، وتستمر الدورة التدريبية علي مدار يومين وذلك في إطار التعاون بين المجلس ووزارة التضامن الاجتماعي .



وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان له منذ قليل، أنه من المقرر أن يقام اليوم اللقاء الثانى بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى، للتعرف على التحديات التى تواجه تلك المنظمات فى تأديه دورها ومهامها، وكذلك الدور الذى يجب أن تقوم به فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.



وأوضح البيان، أن فرق العمل الميدانية، قامت بالتعرف على احتياجات المواطنين بالمحافظة، من خلال الجولات الميدانية التى قامت بها فى أحياء المحافظة، وتلقى الشكاوي الخاصة بهم، للتعرف على احتياجات المواطنين، والعمل على حلها مع كافة الجهات المعنية وبما يعزز حقوق الانسان .