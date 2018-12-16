غوتيريس: لمعاقبة المسؤول عن جريمة قتل خاشقجي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ على الشراكة النموذجية بين ​الأمم المتحدة​ وقطر، معتبرا ان "ما تم توقيعه من اتفاقات هو تغير نوعي في علاقتنا مع قطر، وقال: "ماجرى اليوم هو شراكة استراتيجية ودائمة تسمح لقطر أن يكون لها صوت في ما يتعلق بمستقبل عملياتنا".

وأشار خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى ان "قطر ليست حاضرة في الأمم المتحدة فحسب بل لها دور مهم في كل نقاشات المنظمة الدولية، وهي معنية بصيانة حقوق الإنسان وأصبح لقطر دور فاعل جدا في هذا المجال". ورأى ان "توقيع الاتفاقات دليل قاطع على التزام قطر ورغبتها في دعم مشاريع الأمم المتحدة".

من جهة أخرى، شدد على انه "ينبغي أن يكون هناك تحقيق جنائي وأن يعاقب المسؤول عن جريمة قتل الصحفي ​جمال خاشقجي​".