أوغلو: ما تقوم به تركيا في قضية خاشقجي يتم بشكل شفاف

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ان "السلطات السعودية أخذت ما لدينا من معلومات عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي ولم تكشف شيئا من جانبها"، لافتا إلى ان "السعوديين تحدثوا عن متعاون محلي ولم يكشفوا شيئا عن هويته".
وأضاف "أعطينا فرصة للدول المعنية لكي تطلع على ما ورد في التسجيلات الصوتية لمقتل خاشقجي"، مشددا على ان "ما تقوم به تركيا في قضية خاشقجي يتم بشكل شفاف".
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