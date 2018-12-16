الرياشي غادر إلى السعودية للمشاركة باعلان الرياض عاصمة للاعلام العربي

غادر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​ملحم الرياشي​ ​بيروت​ متوجها إلى ​السعودية​ للمشاركة في احتفالية إعلان الرياض عاصمة للإعلام العربي، بدعوة رسمية من وزير الثقافة والإعلام السعودي ​عواد العواد​. ويرافق الوزير الرياشي مديرة الوكالة الوطنية للاعلام السيدة ​لور سليمان​ ومستشاره لشؤون تلفزيون لبنان أنطوان عيد وأمين سره عواد تابت.

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