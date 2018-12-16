توقيف اتفاقية توأمة بين بلدتي جبيل وأيانابا القبرصية

وقعت ​بلدية جبيل​ - بيبلوس اتفاقية توأمة مع بلدية أيانابا القبرصية خلال احتفال أقيم امام شجرة العيد في الشارع الروماني وسط المدينة. ومن أهم بنود الاتفاقية تعزيز التفاهم المتبادل في مختلف مجالات الثقافة و​السياحة​ والتكنولوجيا والتجارة من اجل تحقيق مستويات اعلى من الازدهار في المدينتين،القيام بالبحوث وجمع الاموال اللازمة لتنفيذ المشاريع المشتركة، تعزيز الممارسة المدنية من خلال الترويج لكل من المدينتين عبر ​وسائل الاعلام​، تنظيم الفاعليات الانتاجية وتبادل المعلومات السياحية والخرائط السياحية، تشجيع اشراك المواطنين الافراد ومجموعات المجتمع في علاقة التوأمة التي تجمعنا لتحسين استراتيجية جماعية تركز بشكل كبير على نقطتين هما ادارة المدينة وقضايا ​البيئة​، هذا بالاضافة الى تعزيز روح التعاون وخلق روابط صداقة قوية، ودعم زيارات التبادل بين مدينتينا عبر ضمان اتاحة الفرصة لزوارنا لاستكشاف مجالات اهتمامهم المحددة.

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