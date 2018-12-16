العثور على جثة رجل مصابا بطلق ناري في رأسه في محلة برج حمود

عثر فجر اليوم على جثة رجل مصابا بالرصاص إلى جانب الطريق العام في محلة ​برج حمود​، وحضرت على الفور ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات، وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي تم نقلها بواسطة ​الدفاع المدني​ إلى ​مستشفى بعبدا الحكومي​.

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