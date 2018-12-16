بلدة سمار جبيل البترونية تفتتح مغارة الميلاد برعاية المطران خيرالله

افتتحت بلدة سمار جبيل البترونية وبرعاية راعي ابرشية البترون المارونية ​المطران منير خيرالله​، ​مغارة الميلاد​ التي نفذها الفنان جان نهرا بالتعاون مع مروان نادر واستغرق تنفيذها شهرين .

واقامت رعية مار نوهرا حفلا ميلاديا تخلله ريسيتال ميلادي أحياه المرنمان ماري جو الديك وجورج نون في حضور خادمي الرعية الخوري إيلي سعاده والخوري مرسيلينو عسال والخوري جورج واكيم وحشد من الحضور من البلدة والقرى المجاورة.

وأشار المطران خيرالله في كلمة بالمناسبة إلى انه "نحن اليوم نعيش ظروفا صعبة وما زلنا في رغبة وفي ظل حرب وظلم على كافة المستويات في حين يسوع يولد من جديد ليقول لنا "لا تخافوا" وليقول "انا ازرع في قلب كل فرد منكم، صغيرا كان او كبيرا، فقيرا او غنيا، محكوما او حاكما، فرحا ورجاء ونورا وجرأة لكي تتحملوا مسؤولية بناء مستقبلكم ومستقبل البشرية. نعم ، نحن مع يسوع قادرون على قلب كل المقاييس."

وتوجه الى الحضور بالقول: "اخرجوا من الخوف واليأس ولندع غيرنا يخاف لأننا اقوياء ب​يسوع المسيح​. كونوا على ثقة انني عندما كنت اقول هذا الكلام لاصدقائنا في اوروبا كانوا يعجبون لكلامي وها هم اليوم قد وصلوا الى مرحلة صعبة ويتذكروا عندما نعطيهم الرجاء في عز المحنة في حين كانوا يعيشون برخاء لم يقدروا قيمته واليوم وصلوا الى الظلم و​الارهاب​ والعنف وعرفوا قيمة كل ما كانوا ينعمون به واعتقد ان ميلادهم لهذا العام سيكون مختلفا".