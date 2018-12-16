كرامي: لا انتظر ان يستقبلني احد مهما علا شأنه متنازلاً بأنه استقبلني

رأى النائب فيصل كرامي انه "اذا كان أصحاب خريطة التخريجة الحكومية جادين في المبادرة التي تقول بأن استقبال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للنواب الستة المستقلين هو تنازل سيقابله تنازل منهم بالقبول بتوزير سني من خارجهم، فإنني ابلغهم جميعاً ان هذه مهزلة لا تمت الى السياسة والجدية بصلة".
وقال: "مع احترامي للجميع فإن كل واحد منا تاريخه معروف. وانا لا انتظر ان يستقبلني احد مهما علا شأنه متنازلاً بأنه استقبلني. وعليهم أن يبحثوا عن غيري لكي يعرضوا عليه هذه الإهانة".
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