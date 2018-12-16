كرامي: لا انتظر ان يستقبلني احد مهما علا شأنه متنازلاً بأنه استقبلني

رأى النائب ​فيصل كرامي​ انه "اذا كان أصحاب خريطة التخريجة الحكومية جادين في المبادرة التي تقول بأن استقبال رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ للنواب الستة المستقلين هو تنازل سيقابله تنازل منهم بالقبول بتوزير سني من خارجهم، فإنني ابلغهم جميعاً ان هذه مهزلة لا تمت الى ال​سياسة​ والجدية بصلة".

وقال: "مع احترامي للجميع فإن كل واحد منا تاريخه معروف. وانا لا انتظر ان يستقبلني احد مهما علا شأنه متنازلاً بأنه استقبلني. وعليهم أن يبحثوا عن غيري لكي يعرضوا عليه هذه الإهانة".