غريب خلال تحرك الحزب الشيوعي: لن نستكين عند هذه الخطوة وسنتجه لمزيد من التصعيد

أكد الأمين العام للحزب الشيوعي ​حنا غريب​ خلال تحرك في ​رياض الصلح​ ، متوجها للمسؤولين أنه "سنواجهكم ونحملكم تبعة الانهيار الذي وصلنا إليه، هناك مساران لا ثالث بينهما إما ان ينهار ​الاقتصاد​ على رؤوسنا أو أن ينهار على رؤوسهم فتعالوا ندعه يسقط على رؤوسهم فعلى المسؤولين أن يدفعوا الثمن".

وشدد على ان "هذه التظاهرة هي باب الدخول إلى بناء حركة شعبية ديمقراطية اليوم أكثر من أي يوم مضى، تعالوا نقول لهم بالفم الملآن ان ​الدين العام​ سرقة موصوفة موجودة في جيابكم أيها التحالف السلطوي المالي". وأضاف "ليس عدلا ان يستمر الفقراء بدفع 70 بالمئة من قيمة الدين العام وحيتان المال لا تدفع سوى 30 بالمئة".

كما وأكد انه "لن نستكين عند هذه الخطوة، بل هي خطوة أولى في سياق تحرك متصاعد وتدريجي"، وقال: "سنتجه لمزيد من التصعيد وصولا إلى العصيان المدني وليتحمل المسؤولون مسؤولتهم".

وتوجه إلى اللبنانيين بالقول: "اخرجوا من متاريس الطائفية والمذهبية واذهبوا إلى رحاب الوطنية وانزلوا إلى الشارع في كل المناطق".