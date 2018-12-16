جريصاتي: من منطلق تحصين القضاء ملف معمل "ميموزا" الى التفتيش القضائي

رأى وزير العدل في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سليم جريصاتي​، على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "من منطلق تحصين ​القضاء​، ملف (معمل ميموزا) القضائي بكل مفاصله وتطوراته الى ​التفتيش القضائي​، وتحريك الدعوى العامة رهن خلاصات التفتيش لجهة التدخلات والضغوط والحمايات بالتطييف".

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