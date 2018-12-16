المطران معوض: لتعميم نموذج كهرباء زحلة الناجح على كل لبنان

طالب مطران زحلة للموارنة ​جوزيف معوض​ تعميم نموذج ​كهرباء زحلة​ الناجح على كل لبنان. وفي كلمة له حفل انارة ​زينة الميلاد​ في ​مطرانية زحلة المارونية​ و​كاتدرائية مار مارون​ في ​كسارة​، قال: "نتمنى لشركة كهرباء زحلة الاستمرارية وان تكون نجاحاتها نموذجاً يعمم على كل لبنان ونتمنى لهذه المبادرة الريادية التي امنت الكهرباء 24/24 لزحلة وستة عشر بلدة الاستمرارية وهذا ما يتمناه ابناء المجتمع الزحلي و البقاعي و جميعنا مع التحسين و التطوير الذي ينقلنا الى الامام لا لارجاعنا الى الوراء و لهذا كل الشكر للمهندس اسعد نكد و كل تمنياتنا بالازدهار للشركة التي يرعاها ."

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