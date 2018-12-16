إطلاق سراح والدي المغربي منفذ اعتداء ستراسبورغ.. والإبقاء على 3 أقاربه للتحقيق

أطلقت السلطات الفرنسية، أمس السبت، سراح أربعة أفراد من عائلة المغربي منفذ اعتداء، استهدف، بداية الأسبوع الجاري، سوقا ميلادية في مدينة ستراسبورغ، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وأعلنت النيابة العامة في باريس، اليوم الأحد، أن ثلاثة أشخاص آخرين من أقرباء شريف شيخات، منفذ الاعتداء، الذي قتل يوم الخميس الماضي، لا يزالون قيد التوقيف.

وأعلنت النيابة العامة إطلاق سراح والديه، واثنين من أشقائه لعدم توفر أي دليل ضدهم في الوقت الراهن.

وكانت السلطات الفرنسية قد أطلقت عملية ملاحقة للقبض على شيخات (29 عاما) الذي نفذ مساء الثلاثاء اعتداء، هو الأحدث ضمن سلسلة الهجمات، التي استهدفت فرنسا.

ويركز تحقيق الشرطة الفرنسية على كشف ما إذا كان شيخات حصل على أي مساعدة في تنفيذ الاعتداء، أو في التواري عن الأنظار.