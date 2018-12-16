حكيمي يتوج بلقب “خريف” الدوري الألماني الممتاز

فاز الدولي المغربي، أشرف حكيمي، الظهير الأيسر لفريق بروسيا دورتموند الألماني، بلقب “الخريبذف” الفخري” في “البوندسليغا”، وذلك بعد ضمانه تصدره الدوري، في الجولة 15 منه، إثر تحقيقه أمس، لانتصار آخر عزز به صدارته.

وشارك نجم “أسود الأطلس” أمس أساسيا، في المباراة التي استضاف فيها فريق فريدر بريمن، وانتصر عليه بهدفين دون رد، ليواصل بذلك سلسلة انتصاراته في الدوري الألماني، ويرفع رصيده إلى 39 في المركز الأول.

ويعتبر فريق “أسود الفستفال” المرشح الأول هذا الموسم من أجل التتويج باللقب، إذ حقق هذا الموسم، أحد أفضل انطلاقاته في الدوري المحلي، كما حافظ على نسق النتائج الإيجابية.

من جانبه، خاض الدولي المغربي حكيمي جل مباريات هذا الموسم كأساسي، واستطاع أن يفرض مكانته الأساسية داخل الفريق.