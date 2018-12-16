مصر: العثورة على مقبرة فرعونية تعود إلى 4400 سنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثر علماء آثار في مصر، أمس السبت، على مقبرة تعود لأحد الكهنة المسؤولين من سلالة الأسرة الفرعونية الخامسة التي حكمت البلاد منذ نحو 4400 سنة، في شرق منطقة سقارة شرق القاهرة.

وأعلن وزير الآثار، خالد العناني، أنه هذا بمثابة آخر اكتشاف للعام 2018، قائلا إن المقبرة خاصة، وأنها "محفوظة بشكل جيد وملونة وتحتوي على تماثيل".

واكتشفت المقبرة في منطقة هرم سقارة، تحت الأرض، وقالت السلطات إن أحدا "لم يلمسها أو ينهبها" من قبل.

وأشارت وزارة الآثار إلى أن المقبرة تعود إلى الكاهن "واهتي"، وكان أحد المسؤولين الكبار خلال فترة حكم الملك "نفركيرك" الخامس.

وتم تزيين جدران المقبرة بالكتابات الهيروغليفية الفرعونية، وتتميز بكونها في حالة جيّدة حتى بعد مرور آلاف السنوات على بنائها.

في السنوات الأخيرة، روجت مصر بشدة للاكتشافات الأثرية الجديدة أمام وسائل الإعلام الدولية والدبلوماسيين على أمل جذب المزيد من السياح إلى البلاد، في أعقاب تردي الوضع الحقوقي في البلاد بسبب القمع الذي تمارسه السلطات.