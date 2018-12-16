اللد: أجواء متوترة إثر مقتل 3 أشخاص

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسود أجواء من القلق والخوف الأحياء العربية في مدينة اللد، في أعقاب قتل 3 مواطنين عرب في جريمتي إطلاق نار مساء أمس السبت، فيما أصيب شخص بجروح وصفت بأنها متوسطة.

وفي الجريمة الأولى قُتل جدوع الزبارقة (38 عاما) وزوجته آمنة (37 عاما) من اللد داخل سيارتهما، وبفارق ساعتين قُتل علي الأعسم أبو الريحان (42 عاما) من الرملة في اللد وأصيب آخر في شجار تخلله إطلاق نار.

ورجحت الشرطة أن خلفية جريمة القتل المزدوجة، والجريمة الأخرى جنائية.

وأفاد مراسل "عرب 48" المتواجد في اللد أن الأجواء متوترة للغاية وأن حالة من القلق والخوف تسود الأحياء العربية في المدينة حيث تبدو شوارعها وأزقتها خالية من الناس، فيما تتواجد قوات من الشرطة في المكان.

وعلمنا أن جدوع الزبارقة وزوجته آمنة من اللد، كانا في طريقها لجلب ابنهما من أحد الأحياء بالمدينة، وجرى أثناء ذلك إطلاق النار عليهما وهما داخل السيارة.

وذكر أن الضحية علي الأعسم أبو الريحان من الرملة قتل خطأ أثناء إطلاق النار عندما تواجد في اللد، ولا علاقة له بجريمة القتل المزدوجة.

وقال عدد من أهالي اللد العرب إن الوضع خطير للغاية، ونخشى إرسال أولادنا إلى المدارس بسبب ما حدث، ونخاف أن تطرأ تطورات لا تحمد عقباها.