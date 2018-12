انت الان تتابع Cold War يكتسح جوائز الفيلم الأوروبي في إشبيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:حليمة الشرباصي ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٠ م

أعلنت لجنة تحكيم حفل جوائز الفيلم الأوروبي مساء السبت، الفائزين هذا العام؛ لينجح فيلم Cold War للمخرج بافل بافليكوفسكي في الفوز بجائزة أفضل فيلم أوروبي هذا العام، ويحكي الفيلم المأخوذ عن قصة حقيقية عن حب جمع بين ممثلة صاعدة وعازف أوركيسترا، فرقت بينهما الحرب، إلا أن الاثنين لم ييأسا محاولين استعادة حبهما من جديد، ولم يكتف "بافليموفسكي" بجائزة أفضل فيلم بل فاز بجائزة أفضل مخرج أيضًا، كما فازت الممثلة جوانا كوليج بجائزة أفضل ممثلة أوروبية، ليصبح إجمالي جوائز الفيلم 4 جوائز بفوزه بأفضل سيناريو أصلي، حسب موقع The Wrap.

أما الممثل الإيطالي مارسيلو فونتي فقد فاز بجائزة أفضل ممثل عن فيلم Dogman، كذلك فاز الفيلم بجائزة أفضل مكياج، وأفضل أزياء، وفاز فيلم The Death of Stalin بجائزة أفضل فيلم كوميدي، أما فيلم Bergman – A Year in a Life ففاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي، وفاز Another Day of Life بأفضل فيلم أنيميشن.بنرشحلك أقدم