Cold War يكتسح جوائز الفيلم الأوروبي في إشبيلية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:حليمة الشرباصي ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٠ م
أعلنت لجنة تحكيم حفل جوائز الفيلم الأوروبي مساء السبت، الفائزين هذا العام؛ لينجح فيلم Cold War للمخرج بافل بافليكوفسكي في الفوز بجائزة أفضل فيلم أوروبي هذا العام، ويحكي الفيلم المأخوذ عن قصة حقيقية عن حب جمع بين ممثلة صاعدة وعازف أوركيسترا، فرقت بينهما الحرب، إلا أن الاثنين لم ييأسا محاولين استعادة حبهما من جديد، ولم يكتف "بافليموفسكي" بجائزة أفضل فيلم بل فاز بجائزة أفضل مخرج أيضًا، كما فازت الممثلة جوانا كوليج بجائزة أفضل ممثلة أوروبية، ليصبح إجمالي جوائز الفيلم 4 جوائز بفوزه بأفضل سيناريو أصلي، حسب موقع The Wrap.
أما الممثل الإيطالي مارسيلو فونتي فقد فاز بجائزة أفضل ممثل عن فيلم Dogman، كذلك فاز الفيلم بجائزة أفضل مكياج، وأفضل أزياء، وفاز فيلم The Death of Stalin بجائزة أفضل فيلم كوميدي، أما فيلم Bergman – A Year in a Life ففاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي، وفاز Another Day of Life بأفضل فيلم أنيميشن.بنرشحلك أقدم
مازالت قائمة الأفلام المرشحة للأوسكار لم تصدر بعد، إلا أن النقاد يرجحون منافسة فيلم Cold War على جائزة أفضل صورة هذا العام، وفاز فيلم The Years بجائزة أفضل فيلم قصير، أما جائزة خيار الجمهور فقد فاز بها الفيلم الرومانسي Call Me by Your Name، وفاز الممثل والمخرج البريطاني ريف فاينز بجائزة الإنجاز الأوروبي في عالم السينما.
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