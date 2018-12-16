انت الان تتابع الإفتاء: جماعات الإرهاب تسير على منهج الخوارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٦ ص

داعش

أكدت دار الإفتاء أن دعاوى جماعات البغي والإرهاب وتيارات التشدد المتضمنة وصف مجتمعاتنا وحياتنا بالجاهلية والبعد عن الدين والتفلت منه تعكس المنهج الذي تسير عليه تلك التيارات؛ وهو منهج الخوارج المارقين المعتدين الذين يهدرون حرمة الدين، موضحة أن تلك التيارات المتطرفة التي تصف المجتمعات المؤمنة بأنها مجتمعات الجاهلية والكفر، قال عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهم: "يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام" ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم كذلك :"يقرءون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم".

وذكرت دار الإفتاء، في فيديو جديد لوحدة الرسوم المتحركة التابعة لها، اليوم الأحد، أن وصف الجاهلية في الكتاب والسنة لا تطلق إلا على فترة ما قبل البعثة المحمدية، وأن المعاصي والكبائر لا تنفي صفة الإسلام عن أهل القبلة من المجتمعات الإسلامية وذلك بإجماع الأمة عبر القرون.وشددت على أن مجتمعاتنا وأوطاننا هي