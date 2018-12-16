الانتقام سلاح برشلونة للتصدي لهجوم ليفانتي اليوم

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يرحل برشلونة لمواجهة ليفانتي اليوم في الدوري الإسباني بحثًا عن تحقيق الانتصار والابتعاد في الصدارة بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد إلى جانب الانتقام من هزيمة الموسم الماضي

يستقبل ليفانتي اليوم الأحد في تمام الساعة 9:45 مساء نظيره برشلونة على ملعب سيوتات دي فالنسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2018- 2019، ويحتل ليفانتي المركز السابع برصيد 22 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 6 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 5 مواجهات أخرى، وبدوره يحتل حامل اللقب برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة جمعها العملاق الكتالوني من خلال الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة مواجهتين، ويبحث البرسا عن الفوز بلقاء اليوم لفض الشراكة في الصدارة مع أتلتيكو مدريد والذي يملك في رصيده 31 نقطة.

وتعد مباراة اليوم من المواجهات الواعدة هجوميًا، حيث يملك برشلونة أقوى خط هجوم في الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 41 هدفًا، بينما يملك ليفانتي ثالث أقوى خط هجوم برصيد 27 هدفًا. ويزور برشلونة اليوم الملعب الذي تعرض عليه لأكبر خيبة أمل في الدوري الإسباني الموسم الماضي، حيث خسر البرسا أمام ليفانتي الموسم

وتعد مباراة اليوم من المواجهات الواعدة هجوميًا، حيث يملك برشلونة أقوى خط هجوم في الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 41 هدفًا، بينما يملك ليفانتي ثالث أقوى خط هجوم برصيد 27 هدفًا. ويزور برشلونة اليوم الملعب الذي تعرض عليه لأكبر خيبة أمل في الدوري الإسباني الموسم الماضي، حيث خسر البرسا أمام ليفانتي الموسم الماضي بنتيجة 5-4، لتنتهي حينها أمال برشلونة في أن يصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإسباني لا يتعرض لأي هزيمة طوال الموسم. ويأمل برشلونة في الانتقام من تلك الخسارة في مباراة اليوم، ولكن الهدف الأبرز من الانتقام هو الخروج بالنقاط الثلاث، والابتعاد أكثر وأكثر في صدارة قبل الكريسماس. ويتواجد ليفانتي في هذا المركز المتقدم في جدول الترتيب بفضل سجله التهديفي المميز هذا الموسم، حيث يتعد عن صاحب المركز الرابع بفارق 4 نقاط فقط، وبدوره لم يحافظ برشلونة على نظافة شباكه سوى في 4 مباريات فقط في 15 مباراة لعبها في الدوري الإسباني هذا الموسم، ولكن حافظ العملاق الكتالوني على نظافة شباكه في آخر مباراتين أمام كل من فياريال وإسبانيول. ويعرف ليفانتي طريق الفوز على الكبار جيدًا، خاصة أنه تغلب على ريال مدريد هذا الموسم بنتيجة 2-1 على ملعب البيرنابيو، وما بين يومي 30 سبتمبر و27 أكتوبر، حقق ليفانتي 4 انتصارات متتالية، وبعدها لم يحقق سوى انتصار وحيد في المباريات الخمس التالية، ولكنه كان بثلاثية نظيفة على حساب أتلتيك بلباو. وتعادل ليفانتي في الجولة الماضية أمام إيبار بنتيجة 4-4، الأمر الذي يؤكد امتلاك الفريق لكل الأسلحة القادرة على ضرب دفاعات برشلونة اليوم، خاصة أن البرسا اهتزت شباكه بـ19 هدفًا هذا الموسم. الغيابات

تواجد نجم برشلونة ليونيل الغياباتتواجد نجم برشلونة ليونيل ميسي في مباراة منتصف الأسبوع الماضي أمام توتهام في دوري أبطال أوروبا على مقاعد البدلاء، ومن المنتظر أن يشارك أساسيًا في لقاء اليوم، وهو نفس حال المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز. ويغيب عن صفوف البرسا في مباراة اليوم المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي إلى جانب سيرجي روبرتو ورافينيا ومالكوم وسيرجي سامبرير بسبب الإصابة، بينما يغيب عن صفوف ليفانتي كل من الجناح سامو جارسيا ومتوسط الميدان شيخ ديكوريه والظهير الأيمن بيدرو لوبيز، إضافة إلى أرماندو ساديكو. ويخوض النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش اليوم مباراته رقم 150 في الدوري الإسباني بقميص البرسا وذلك في حال شارك في لقاء اليوم، يذكر أن راكيتيتش سجل أول أهدافه بقميص برشلونة في شباك ليفنتي وكان ذلك يوم 21 سبتمبر من عام 2014 في المباراة التي حسمها العملاق الكتالوني بخماسية نظيفة. التشكيل المتوقع

ليفانتي: أوير- كاباكو- سواريز- كيما- تونو- باردي- جوميز- روشينا- جاسون- مارتي- موراليس. التشكيل المتوقعليفانتي: أوير- كاباكو- سواريز- كيما- تونو- باردي- جوميز- روشينا- جاسون- مارتي- موراليس. برشلونة: تير شتيجن- سيميدو- بيكيه- لينجليت- ألبا- راكيتيتش- بوسكيتس- أرثر- ديمبلي- سواريز- ميسي. المواجهات المباشرة

حقق برشلونة الفوز في 5 مباريات من آخر 6 مواجهات أمام ليفانتي ومن بينها هدفان دون رد على ملعب ليفانتي في موسم 2015- 2016.وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:

إشبيلية X جيرونا الساعة 1:00 ظهرًا. المواجهات المباشرةحقق برشلونة الفوز في 5 مباريات من آخر 6 مواجهات أمام ليفانتي ومن بينها هدفان دون رد على ملعب ليفانتي في موسم 2015- 2016.وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:إشبيلية X جيرونا الساعة 1:00 ظهرًا. إسبانيول X ريال بيتيس الساعة 5:15 مساء. هويسكا X فياريال الساعة 7:30 مساء.



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