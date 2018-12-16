رغم تدنى شعبيته.. ترامب سيفوز في انتخابات الرئاسة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن غالبية الأمريكيين لا يرغبون في فوز ترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة، لكن رغم ذلك قد يتمكن من الفوز مرة أخرى.

في استطلاع جديد للرأي أجرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال نحو 38% فقط من الأمريكيين إنهم سوف يصوتون مرة أخرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، المقرر لها 2020، إذا عقدت الآن، فيما قالت أغلبية تقدر بنحو 55% من الناخبين الأمريكيين، إنها سوف تصوت لمرشح آخر غير ترامب، هذه النتائج لم تختلف كثيرا عن نتائج الاستطلاعات التي أجرتها الشبكة الأمريكية سابقا، والتي كشفت أن أغلبية الناخبين الأمريكيين أرادت شخصا آخر أن يصبح رئيسا للبلاد.

وترى شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن نتائج هذا التصويت لم تكن مفاجئة، فعلى مدار معظم فترة رئاسته، حظى الرئيس الأمريكي بمعدلات شعبية ضعيفة، ودائما ما كانت نسبة المعارضين له أكبر من نسبة مؤيديه. وأضافت أن نتائج هذا الاستطلاع حول خطط الناخبين الأمريكيين في انتخابات الرئاسة المقبلة، ما هي إلا مؤشر على شعبيته

وترى شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن نتائج هذا التصويت لم تكن مفاجئة، فعلى مدار معظم فترة رئاسته، حظى الرئيس الأمريكي بمعدلات شعبية ضعيفة، ودائما ما كانت نسبة المعارضين له أكبر من نسبة مؤيديه. وأضافت أن نتائج هذا الاستطلاع حول خطط الناخبين الأمريكيين في انتخابات الرئاسة المقبلة، ما هي إلا مؤشر على شعبيته المتدنية، وعدم رضا الأمريكيين عن أدائه حتى الآن. إلا أن هذه النتائج السلبية، لا تعبر بشكل كامل عن التوقعات الحقيقية لنتائج الانتخابات القادمة، وستكون معدلات زيادة الوظائف، ونمو الاقتصاد هي الأكثر واقعية في التنبؤ بنتائج انتخابات الرئاسة. حيث إن نتائج الاستطلاع القائم على سؤال المشاركين حول خططهم للتصويت في انتخابات الرئاسة المقبلة، غالبا ما تأتي بنتيجة عكسية تماما عن النتيجة الفعلية. تقارير: ترامب تورط في مؤامرة ضد عارضة «بلاي بوي» ففي الاستطلاعات التي أجريت قبل عامين من انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أقيمت في عامي 1980 و1992، قال الأمريكيون يجب أن يتم إعادة انتخاب الرئيس مرة أخرى، إلا أنه خسر فيها. وفي الانتخابات التي أقيمت في أعوام 1984 و1996 و2012، قال الأمريكيون في الاستطلاعات التي أقيمت قبلها بعامين إنهم لا يرغبون في إعادة انتخاب الرئيس، لكنه نجح في الانتخابات، وفي مرة وحيدة فقط في انتخابات عام 2004، صدقت نتائج الاستطلاعات، وجاءت موافقة لما حدث على أرض الواقع. لذا، وفقا لهذه الشواهد التاريخية، يمتلك ترامب الفرصة للنجاة، والفوز في انتخابات الرئاسة المقبلة، وكل ما يجب أن يقوم به هو أن يهتم بالنمو الاقتصادي. وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن معدل شعبية الرئيس كان أقل بكثير، بمعدلات رؤية الناخبين الإيجابية تجاه الاقتصاد، فعلى سبيل المثال، كان يرى الناخبون الأمريكيون أن اقتصاد بلادهم في وضع جيد خلال نوفمبر الماضي، إلا أن الجمهوريين خسروا الأغلبية في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفى الأخيرة. هل يصبح تيلرسون «الصندوق الأسود» لفضح إدارة ترامب؟ وهذا أمر مفهوم، فعلى مدار التاريخ، لم يكن الرضا عن الوضع الاقتصادي، مؤشرا جيدا على الفوز في انتخابات التجديد النصفي، ولا في رفع معدلات شعبية الرئيس. إلا أنه انتخابات الرئاسة، تختلف تماما عن انتخابات التجديد النصفي، فيما يتعلق بمدى تأثير حالة الاقتصاد على نتائجها. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت هناك علاقة وثيقة وتأثير واضح لنمو الوظائف والاقتصاد، على إعادة انتخاب الرئيس. وإذا استمرت معدلات نمو الوظائف في الولايات المتحدة على نفس المعدلات التي كانت عليها خلال أول سنتين في رئاسة ترامب، فإن المؤشرات التاريخية تأتي في صالح إعادة انتخاب ترامب لفترة رئاسية أخرى، وكلما كانت معدلات النمو في العامين الأخيرين من الرئاسة أفضل، زادت نسب فوز ترامب في انتخابات الرئاسة. ترامب مُحاصر.. نيويورك تمهد الطريق لقضايا ضد الرئيس وقالت "سي إن إن"، إنه بالإضافة إلى معدلات نمو الوظائف خلال العامين الأخيرين من فترة الرئاسة الأولى، يجب أيضًا الأخذ في الاعتبار معدلات شعبية الرئيس في الفترة نفسها. وعلى الرغم من عدم أهمية معدلات شعبية الرئيس في الوقت الحالي، فإنها ستكون أكثر أهمية في الأعوام التي تسبق الانتخابات مباشرة. ومن الممكن أن تساعد نتائج تحسن الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الوظائف في زيادة شعبية ترامب قبل الانتخابات، الأمر الذي سيزيد من احتمالية فوز ترامب. وفي المقابل إذا انهارت معدلات نمو الاقتصاد، فسيكون هذا المسمار الأخير في نعش رئاسة ترامب.

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