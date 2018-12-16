انت الان تتابع «اللوم» جزاء مستشار حكومي أهدر 3.8 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - جدد 61 سيارة تم تخريد 47 منها لم تأت بتكلفة التجديدات التى تم إنفاقها عليها وكان مطلوبًا منه تجديد 13 سيارة فقط مما أهدر 3.8 مليون جنيه من أموال هيئة النقل العام

تحرير:سماح عوض الله ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ ص

وافقت النيابة الإدارية على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 45 لسنة 60 قضائية بمجازاة المستشار الفني لرئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات على جهة عمله، وأتى صدور حكم العقاب الإداري متفقًا وصحيح حكم القانون، بعد ثبوت ارتكاب المذكور مخالفات إدارية بتحميل هيئة النقل العام صفقة تجديد سيارات ميني باص بملايين الجنيهات دون مبرر، وظلت السيارات المجددة معيبة رغم التجديدات.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكم الجزاء الإداري، أن "سيد.ك.ع"، المستشار الفني لرئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، لم يؤد العمل المنوط المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال جهة عمله؛ بأن أعطى أوامر خلال فترة شغله وظيفة "رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والشئون الفنية" بتجديد عدد 61 سيارة ميني باص تجديدا