انت الان تتابع شاهد أغنية الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ ص

بدأت قناة dmc الترويج للجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، الذى يجرى تصويره حاليًا، حيث طرحت أغنية الجزء الثاني التي تحمل اسم «سنة حلوة عليك» من غناء عفاف راضي، وكلمات نادر عبد الله وألحان وتوزيع خالد عز، ومن المقرر انطلاق عرض الجزء الجديد يوم السبت المقبل.. وجاءت الأغنية على مشهد احتفال أسرة «عبد الحميد» أو الفنان سيد رجب بعيد ميلاده، وكشفت الأغنية عن مفاجآت كثيرة تنتظر المشاهدين، من بينها حمل «زينة» -الممثلة ولاء الشريف-، وحققت أغنية «سنة حلوة عليك» فور طرحها على صفحة dmc الرسمية على موقع «فيسبوك» 5 آلاف و600 مشاهدة فى أقل من 12 ساعة.

«أبو العروسة» دراما عائلية تنتمي لنوعية الأعمال الطويلة؛ إذ تقع أحداثه فى (60 حلقة)، يرصد خلالها التغيرات التي حدثت للطبقة المتوسطة وشكل البيوت المصرية ويعالج مشاكل الأسر وعلاقتهم بأبنائهم (بنرشحلك| هذه هي مفاجة الجزء الثاني من «أبو العروسة») المسلسل من بطولة سيد رجب، سوسن