خاص.. تعرف على تفاصيل اجتماع الخطيب مع لازارتي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد محمد ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٩ ص
أعلن النادي الأهلي، وصول الأوروجواياني مارتين لازارتي، إلى القاهرة، لاستكمال المفاوضات معه، لتولي المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، كما أعلن النادي الأحمر صباح اليوم الأحد، حالة الطوارئ القصوى بين صفوفه من أجل استقبال المدرب الأوروجواياني، المرشح لتولي مسئولية الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون بسبب خسارته لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتوديع البطولة العربية، وتولي محمد يوسف المهمة الفنية بشكل مؤقت.
وكشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، تفاصيل زيارة الأوروجواياني مارتين لازارتي إلى القلعة الحمراء، المقرر لها اليوم، وقال إن لازارتي سيجتمع مع محمود الخطيب للحديث عن الأمور المالية وتشكيل الجهاز المعاون، كما سيتم أيضًا مناقشة التقارير الفنية عن الفريق واللاعبين وجدول مسابقات الفريق في إفريقيا والدوري،
كان مصدر داخل الأهلي قد أعلن أمس، عن عدد الجهاز المساعد للازارتي، وأكد في تصريحات خاصة أن المدرب سيأتي ومعه مدرب مساعد يدعى ألهاندرو، ومدرب أحمال أورجواياني، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيكون مكونا من محمد يوسف مدربا عاما وعادل مصطفى مدربا مساعدا وسيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة، وعن راتب لازارتي، قال المصدر إنه سيحصل على راتب شهري يقدر بـ125 ألف دولار.
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