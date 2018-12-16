انت الان تتابع خاص.. تعرف على تفاصيل اجتماع الخطيب مع لازارتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد محمد ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٩ ص

أعلن النادي الأهلي، وصول الأوروجواياني مارتين لازارتي، إلى القاهرة، لاستكمال المفاوضات معه، لتولي المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، كما أعلن النادي الأحمر صباح اليوم الأحد، حالة الطوارئ القصوى بين صفوفه من أجل استقبال المدرب الأوروجواياني، المرشح لتولي مسئولية الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون بسبب خسارته لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتوديع البطولة العربية، وتولي محمد يوسف المهمة الفنية بشكل مؤقت.

وكشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، تفاصيل زيارة الأوروجواياني مارتين لازارتي ‎إلى القلعة الحمراء، المقرر لها اليوم، وقال إن لازارتي سيجتمع مع محمود الخطيب للحديث عن الأمور المالية وتشكيل الجهاز المعاون، كما سيتم أيضًا مناقشة التقارير الفنية عن الفريق واللاعبين وجدول مسابقات الفريق في إفريقيا والدوري،