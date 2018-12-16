انت الان تتابع مورينيو يخشى تهديد صلاح النووي قبل موقعة الأنفيلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:خالد الفوي ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٤٣ ص

قال المدرب البرتغالي لفريق مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، أن نجم المنتخب الوطني محمد صلاح يحمل تهديدًا نوويًا على دفاعات الشياطين الحمر قبل مواجهة ليفربول المرتقبة اليوم في قمة مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي، وسبق وأن لعب صلاح تحت قيادة مورينيو في تشيلسي، قبل أن تتم إعارته إلى فيورنتينا ومنه إلى روما قبل أن يعود الموسم الماضي إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة ليفربول مقابل 36,9 مليون جنيه إسترليني ليصبح اللاعب الأفضل في البريميرليج وينال الحذاء الذهبي أيضًا.

وقال مورينيو عن صلاح: "تطور مستوى صلاح بصورة مبهرة على جميع الأصعدة، خاصة على المستوى البدني، ففي السابق كان لاعبا سريعا ولكن ضعيف، أمام الآن فهو لاعب سريع وقوي". وأضاف المدرب البرتغالي: "لم يتأقلم صلاح نفسيًا مع تشيلسي، خاصة أنه أتى من فريق صغير في سويسرا (بازل) إلى نادي كبير في البريميرليج، كانت