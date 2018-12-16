انت الان تتابع العثور على جثة شاب «مشنوقا» بعين شمس في ظروف غامضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٧ ص

في ظروف غامضة عثر رجال المباحث بمنطقة عين شمس بالقاهرة، على جثة لشاب مشنوقًا داخل شقته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تمهيدا لتصرف النيابة وقرارها فى الواقعة. تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد العثور على شاب متزوج مشنوق فى شقته قبل أن يهرول رجال المباحث لمسرح الحادث لفحص البلاغ، ويستعلم رجال جمع التحريات عن علاقات المتهم ومعارفه، وكذلك التحري بشأن زوجته ومكان وجودها وقت الواقعة، وعما إذا كان خلفها شبهة جنائية أم أن الواقعة يمكن تصنيفها انتحارا.

زار وكيل نيابة عين شمس مساء أمس "السبت" مسرح الجريمة وأجرى مناظرة للجثة وتبين أنها لرجل يرتدى كامل ملابسه، معلق من رأسه فى سقف حجرة داخل شقته (مشنوق)، ترك الحياة ليترك أسئلة كثيرة تدور فى ذهن أسرته وأجهزة الأمن التى تسعى لفك لغز الحادث البشع. ودع الشاب حياته فى ظروف غامضة، لتقرر النيابة العامة ندب