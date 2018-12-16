انت الان تتابع إطلاق سراح 4 أفراد من عائلة منفذ هجوم «ستراسبورج» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٦ ص
أطلقت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، سراح 4 أفراد من عائلة منفذ اعتداء استهدف سوقا للكريسماس في مدينة ستراسبورج، الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص، جاء ذلك بعد أن أعلنت النيابة العامة أمس السبت، أن 3 أشخاص آخرين من أقرباء شريف شيكات، منفذ الاعتداء الذي جرت تصفيته يوم الخميس الماضي، لا يزالون قيد التوقيف، قائلة: «إنه تم إطلاق سراح والديه واثنين من أشقائه لعدم وجود أي دليل ضدهم في الوقت الراهن»، إذ يركز تحقيق الشرطة الفرنسية على كشف ما إذا كان شيكات حصل على أي مساعدة في تنفيذ هجومه أو في تواريه عن الأنظار بعد الهجوم، وفقًا لروسيا اليوم.
وأعلن عبد الكريم شيكات والد المشتبه به في تنفيذه الهجوم، أن ابنه كان يدعم تنظيم داعش الإرهابي ويؤيد أفكاره ومعتقداته، مشيرًا في تصريح نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم، إلى أنه رأى ابنه "شريف" قبل 3 أيام من الهجوم لكنه لم يستطع الاتصال به في أثناء فترة فراره، مضيفا أن ابنه كان يقول على سبيل
وأعلن عبد الكريم شيكات والد المشتبه به في تنفيذه الهجوم، أن ابنه كان يدعم تنظيم داعش الإرهابي ويؤيد أفكاره ومعتقداته، مشيرًا في تصريح نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم، إلى أنه رأى ابنه "شريف" قبل 3 أيام من الهجوم لكنه لم يستطع الاتصال به في أثناء فترة فراره، مضيفا أن ابنه كان يقول على سبيل المثال إن داعش يحارب من أجل قضية عادلة، معترفا بدعم ابنه للتنظيم الإرهابي.
يذكر أنه بعد وقت قصير من مقتل شيكات منفذ الهجوم، زعمت وكالة أنباء "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي أنه كان أحد عناصر التنظيم، إلا أن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستاني رفض هذه المزاعم، قائلا إنه مجرد إعلان انتهازي من قبل داعش.
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