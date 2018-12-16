انت الان تتابع أرسنال في نزهة أمام ساوثهامبتون بالبريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يرحل أرسنال لمواجهة ساوثهامبتون صاحب المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأمل المدفعجية في تحقيق الانتصار للاقتراب أكثر من المربع الذهبي

يستضيف ساوثهامبتون اليوم نظيره أرسنال على ملعب سانت ميريز في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، ويحتل ساوثهامبتون المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط جمعها من خلال الفوز في مباراة واحدة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 12 مباراة، وبدوره يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 34 نقطة من خلال الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة مواجهتين، ويأمل المدفعجية في تحقيق الفوز للاقتراب أكثر وأكثر من المراكز الأربعة الأولى.

المواجهات المباشرة حقق ساوثهامبتون 6 انتصارات فقط في 38 مباراة سابقة في عصر البريميرليج أمام أرسنال وتعادل في 10 لقاءت وخسر 22 مواجهة، ولم يحقق ساوثهامبتون سوى انتصارين فقط في آخر 17 مباراة أمام المدفعجية. وتبلغ نسبة فوز ساوثهامبتون على أرسنال في البريميرليج 15,8%، وهي أقل نسبة انتصارات لساوثهامبتون

المواجهات المباشرةحقق ساوثهامبتون 6 انتصارات فقط في 38 مباراة سابقة في عصر البريميرليج أمام أرسنال وتعادل في 10 لقاءت وخسر 22 مواجهة، ولم يحقق ساوثهامبتون سوى انتصارين فقط في آخر 17 مباراة أمام المدفعجية.

وتبلغ نسبة فوز ساوثهامبتون على أرسنال في البريميرليج 15,8%، وهي أقل نسبة انتصارات لساوثهامبتون أمام أي فريق واجهه في البريميرليج في 5 مباريات على الأقل.

ومع ذلك، لم يحقق أرسنال سوى انتصار وحيد في آخر 7 مباريات خاضها خارج ميدانه أمام ساوثهامبتون في الدوري وكان آخرها بهدفين دون رد في شهر مايو من عام 2017، وتعادل في 4 مباريات وخسر لقاءين.

ساوثهامبتونيخشى ساوثهامبتون من تحقيق رقم قياسي سلبي في البريميرليج اليوم بعدم تحقيق الفوز في 13 مباراة، وكان أطول سلسلة متتالية للفريق دون انتصار وصلت إلى 20 مباراة متتالية في عام 1969 و17 مباراة متتالية في عام 1989.

ومنذ التغلب على بورنموث في شهر أبريل الماضي، لم يحقق ساوثهامبتون أي انتصار في 8 مباريات لعبها على أرضه في الدوري حيث تعادل في 5 لقاءات وخسر 3 مباريات أخرى.

ولم يحقق ساوثهامبتون سوى انتصارات في آخر 41 مباراة بالدوري الإنجليزي، وتعادل في 17 لقاء وخسر 20 مواجهة.

وحقق ساوثهامبتون هذا الموسم انتصار وحيد و6 تعادلات وتعرض لـ9 هزائم وهي أسوأ بداية للفريق للدوري بعد مرور 16 جولة.

ولم يحقق ساوثهامبتون أي انتصار في أخر 29 مباراة أمام الست الكبار، حيث تعادل الفريق في 8 مباريات وخسر 21 مواجهة.

وخسر ساوثهامبتون 12 نقطة من وضع التقدم في الدوري هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر.

أرسناللم يخسر أرسنال في أخر 22 مباراة في جميع المسابقات محققًا في تلك الفترة 17 انتصار و5 تعادلات، وهي أطول سلسلة بدون هزيمة منذ أن تفادى الخسارة في 28 مباراة متتالية في شهر نوفمبر من عام 2007.

ولم يخسر أرسنال في أخر 14 مباراة خاضها خارج أرضه في الدوري محققًأ الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 لقاءات آخرى، وهي أفضل سلسلة من نوعها منذ شهر أبريل من عام 2011.

وفي حال حقق أرسنال اليوم، فستكون تلك أعلى حصيلة نقاط يجمعها أرسنال بعد مرور 17 جولة منذ نحو عقد من الزمان.

وخسر أرسنال مباراة واحدة فقط في أخر 37 مباراة في الدوري خاضها أمام فرق تتواجد في مراكز الهبوط يوم المباراة، محققًا في تلك الفترة 30 انتصار و6 تعادلات، وكانت الخسارة الوحيدة أمام سوانزي سيتي في شهر يناير الماضي.

وأجرى مدرب أرسنال أوناي إيمري 14 تبديل قبل بداية الشوط الثاني هذا الموسم، وسجل بدلاء المدفعجية 8 أهداف أكثر من بدلاء أي فريق أخر في الدوري هذا الموسم.

ولم ينجح أرسنال في التقدم في النتيجة في الشوط الأول في أي مباراة في الدوري هذا الموسم، حيث أنهى الشوط الأول في 4 مباريات متأخرًا في النتيجة منهم.

ونجح أرسنال في حصد 12 نقطة من وضع الخسارة هذا الموسم، ولكن لم يحافظ المدفعجية على نظافة شباكهم سوى في مباراة واحدة في أخر 17 مواجهة لعبها خارج ميدانه.

الغياباتيستعيد ساوثهامبتون خدمات العديد من لاعبيه المحوريين في مباراة اليوم من سيدرك وداني إينجز وشاني لونج بعد تعافيهم من الإصابة.

وعلى الجانب الآخر، يغيب عن صفوف أرسنال كل من سوكراتيس وشكودران موستافي بسبب الإيقاف.