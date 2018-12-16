انت الان تتابع أبطال إفريقيا.. الإسماعيلي يتحدى القطن الكاميروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٣ ص

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مهمة صعبة، في الخامسة عصر اليوم الأحد، أمام نظيره القطن الكاميروني، على ملعب استاد الإسماعيلية، في جولة الذهاب بدور الــ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حجز الدراويش مقعده بدور الـ32 بعد فوزه على لو ميساجير نجوزي البوروندي في الدور التمهيدي، بثلاثة أهداف لهدف بمجموع المباراتين، فيما تأهل القطن الكاميروني لنفس الدور بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق ديولاسو بطل بوركينا فاسو بركلات الترجيح، بنتيجة 5 - 3، وذلك بعد انتهاء مباراتي الذهاب والعودة بنفس النتيجة (3 - 1).

الجهاز الفني للدراويش استعان بمهاجم الفريق الكاميروني كريستوفر ميندوجا لجمع بعض المعلومات عن المنافس من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف لبطل الكاميرون وكيفية استغلالها، لتحقيق انتصار يسهل من مهمة الفريق قبل خوض لقاء الإياب، كما استعد الإسماعيلي بقوة خلال المران الختامي للمباراة، حيث خصص الجهاز الفني