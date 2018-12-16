انت الان تتابع صحف سعودية: «فورمولا الدرعية».. ختام تاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصحف كشفت تراجع نسبة المشاركة ومستوى العنف في احتجاجات "السترات الصفراء" التي شهدتها فرنسا أمس السبت.. إذ تجاهلت حركة "السترات الصفراء" دعوات عدم التظاهر

استعرضت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، ختام سباق "الفورمولا إي 2018"، كما طالعتنا بالعديد من القضايا والموضوعات التي تهم الرأي العام، مسلطة الضوء على مناطق الصراع في الشرق الأوسط. تحت عنوان "فورمولا الدرعية.. ختام تاريخي"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن حدثا تاريخيا شهدته الدرعية في ختام سباق الفورمولا إي 2018، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، حيث اختتمت المنافسات أمس بمشاركة 22 متسابقا يمثلون 11 فريقا عالمياً.

وحول سر "الأسورة الحمراء" في يد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، كشفت الصحيفة أنه لم يكن كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد عن "الأسورة الحمراء" في يديهما إلا دلالة عن دعمهما للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية المزمع إقامته في الفترة من 8 إلى 22 مارس 2019.

وحول سر "الأسورة الحمراء" في يد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، كشفت الصحيفة أنه لم يكن كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد عن "الأسورة الحمراء" في يديهما إلا دلالة عن دعمهما للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية المزمع إقامته في الفترة من 8 إلى 22 مارس 2019. في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.



وأشارت صحيفة "سبق" أن فيليكس دا كوستا توج بالمركز الأول في سباق السعودية، فيما حل ثانيا لجون إيريك فيرني، وجاء في المرتبة الثالثة جيروم دابروسيو.

وكان البطلان أحمد بن خنين وبندر العيسائي، من فريق المملكة، قد شاركا في الجولة النهائية من سباق جاكوار I-PACE eTROPHY للسيارات الكهربائية.

فيما تناولت صحيفة "الحياة" السباق في افتتاحيتها تحت عنوان "الدرعية تخطف أبصار العالم بفورمولا"، حيث أشارت إلى أن الرياض جذبت أنظار العالم أمس السبت بتنظيم مثالي لسباق "الفورمولا إي" الذي احتضنته الدرعية لأول مرة.



وسجل سباق "الفورومولا إي" معدلات قياسية من حيث الحضور والمشاهدات في الدرعية كان شاهداً على أن السعودية هي الوجهة الواعدة للرياضة العالمية بعد سلسلة من الأحداث التاريخية التي احتضنتها البلاد منذ العام الماضي، إذ عكف المنظمون على أن تظهر المناسبة الكبرى بأبهى حلة لها منذ انطلاقتها وكان ذلك واقعاً ملموساً في العاصمة المتجددة الرياض.

وأوضحت صحيفة "الجزيرة" أن احتضان المملكة البطولات الدولية الكبرى يأتي وفقا لرؤية 2030 التي تعتبر مشاركة الشباب تطلعاتهم واهتماماتهم أولى أولوياتها.



وبالانتقال إلى شأن آخر، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل قوبل باستنكار عربي وإسلامي، فيما رحّبت إسرائيل بالقرار، معتبرة ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.

ورفضت السلطة الفلسطينية قرار أستراليا وتوعدت بالرد على القرار الخطير. وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه ستتم دراسة الخطوات الواجب اتخاذها كرد على هذا القرار. مضيفا: "سيتم ذلك وسنعلن عنه بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".

وأدان الأردن القرار واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها أن القرار يشكل خرقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وعلقت الجامعة العربية قائلة إن "هذا القرار يمثل انحيازاً سافراً إلى مواقف وسياسات الاحتلال الإسرائيلي وتشجيعاً لممارساته وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني".

"عكاظ" تناولت الشأن القطري تحت عنوان "الحمدين يتطاول على مجلس التعاون.. ويستجدي الحل في بوخارست"، وأوضحت أنه فيما لم تمضِ على تأكيدات "كبار الخليج"، في قمة الرياض، على أهمية الحفاظ على منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستة أيام، حتى خرج وزير الخارجية القطري، في منتدى الدوحة، متطاولاً على المنظومة الخليجية.

دوليا، وتحت عنوان "احتجاجات فرنسا تفقد زخمها"، أفادت "الحياة" بتراجع نسبة المشاركة ومستوى العنف في الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا أمس، إذ تجاهلت حركة "السترات الصفراء" دعوات إلى عدم التظاهر، بعد هجوم أوقع 4 قتلى في مدينة ستراسبورج قبل أيام.

وأخلت الشرطة جادة الشانزيليزيه وشوارع أخرى من المتظاهرين، وبدت الاحتجاجات أكثر سلمية، بعدما شهدت في مراحلها الأربع السابقة عنفاً وتخريباً وشغباً، شكلت سابقة منذ تظاهرات الطلاب عام 1968.

وبدأت السترات الصفراء تحركها منتصف الشهر الماضي، اعتراضاً على زيادة الضرائب على الوقود، وتحوّلت احتجاجات على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.