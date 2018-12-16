انت الان تتابع صندوق القذافي الأسود.. صفقات مشبوهة ومؤامرات بالقتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تدرك قوى عربية وغربية جيدا الأسرار التي يحتفظ بها السنوسي وتحرص على حرمانه من فرصة قول ما يعلم علنا وكشف الحكومات العربية والغربية التي استخدمت القذافي للتآمر ضد أعدائها

في الوقت الذي تتساقط فيه الأنظمة الديكتاتورية بقادتها، يبدأ الكثير في البحث عن كاتم الأسرار، الذي يمتلك من المعلومات، ما يجعله عُرضة للاغتيال من قبل بعض الأجهزة، خوفا من كشف معلومات ليست في محلها، وهو ما ينطبق جليا على مدير المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي، الذي كان بمثابة الصندوق الأسود للقائد الليبي معمر القذافي، والأقرب إليه، حتى وقع في شباك نصبته المخابرات الفرنسية والموريتانية، خوفا من إزاحة الستار عن فساد زعماء أوروبيين، بتلقي أموال دعما للانتخابات، وذلك على غرار الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

واعتقل السنوسي صهر القذافي ويده اليمنى في نواكشوط، حيث تضع ملابسات اعتقاله التي لا تزال غامضة ليبيا على مسار تصادمي مع فرنسا والمحكمة الجنائية الدولية، اللتين تطالبان بتسليمه لهما. وتريد ليبيا تسلم السنوسي لمحاكمته بشأن عدد كبير من الجرائم، وأرسلت وفدا إلى موريتانيا لكنه عاد بدون السنوسي بعدما قال

واعتقل السنوسي صهر القذافي ويده اليمنى في نواكشوط، حيث تضع ملابسات اعتقاله التي لا تزال غامضة ليبيا على مسار تصادمي مع فرنسا والمحكمة الجنائية الدولية، اللتين تطالبان بتسليمه لهما. وتريد ليبيا تسلم السنوسي لمحاكمته بشأن عدد كبير من الجرائم، وأرسلت وفدا إلى موريتانيا لكنه عاد بدون السنوسي بعدما قال مسؤولون هناك إن الإجراءات القانونية لتسليمه لم تكتمل، حسب "دنيا الوطن". وتدرك قوى عربية وغربية جيدا الأسرار التي يحتفظ بها السنوسي وتحرص على حرمانه من فرصة قول ما يعلم علنا وكشف الحكومات العربية والغربية التي استخدمت القذافي للتآمر ضد أعدائها.

اقرأ أيضا: هل يعود نجل القذافي إلى المشهد السياسي الليبي؟ نعمان بن عثمان، محلل الشؤون الليبية لدى مؤسسة كويليام البحثية في لندن، قال: إنه "الصندوق الأسود للقذافي يعلم كل أسرار الصفقات القذرة.. مؤامرات القتل وحتى نوع الملابس الداخلية التي كان يرتديها القذافي"، حسب "المصدر". ووفقا للمحلل السياسي، فقد يُشتبه أن السنوسي دبر مؤامرات بارزة مثل تفجير طائرة أمريكية فوق لوكيربي في إسكتلندا عام 1988 في حادث أودى بحياة 270 شخصا ومؤامرات ضد بلدان عربية وإفريقية. ويعتقد مسؤولون بالحكومة الليبية أن السنوسي لديه تفاصيل بشأن كيف ساعدت ليبيا في تمويل الحملة الانتخابية التي أتت بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى الرئاسة في 2007، وبشأن تعاملات القذافي مع بلدان غربية. وأضافوا: "يعلم كل شيء عن تفجير لوكيربي والصفقة التي أعقبته وحادث تفجير طائرة شركة يو. تي. إيه، ومسار الأموال وتمويل القذافي للرؤساء وحملاتهم الانتخابية.. كان جزءا من شبكة من الفساد المالي وجدت في عهد القذافي لمدة 40 عاما".

اقرأ أيضا: نجل القذافي يعود للمشهد الليبي.. وجهود لإرساء السلام بدعم من أنصاره وتابع المحلل الليبي "إن ساركوزي مهتم شخصيا باعتقال السنوسي خاصة أنه يرغب في دعم معدلات تأييده الضعيفة قبل انتخابات الرئاسة القادمة وتقديم الرجل الذي كان مسؤولا عن تفجير طائرة يو.تي.إيه". فيما صرح مصدر دبلوماسي فرنسي ردا على المزاعم: "هذا غير صحيح بالمرة، يجب أن نترك العدالة تأخذ مجراها، هذا طلب تسليم ويجب أن تأخذ العدالة مجراها". وأردف المصدر: "نريد تسليم السنوسي، حيث سيكون قادرا على الكلام من لحظة تقديمه إلى العدالة، وتلك التلميحات ليست أكثر من ثرثرة وسخافات.. إنها نظرية مؤامرة"، وفقا لـ"دنيا الوطن". بينما ذكر سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل في مقابلة سابقة مع قناة "يورونيوز"، أن ليبيا أسهمت في حملة انتخاب ساركوزي عام 2007، وطالب الرئيس الفرنسي بإعادة الأموال للشعب الليبي.

اقرأ أيضا: أموال القذافي تضع بلجيكا في ورطة مع الأمم المتحدة وأضاف نجل القذافي أن ليبيا لديها تفاصيل التحويلات المصرفية ومستعدة لنشرها في خطوة تهدف لمعاقبة ساركوزي على دعمه لقوات المعارضة ثم سعيه للإطاحة بالقذافي. وأدين السنوسي غيابيا في حادث تفجير طائرة يو.تي.إيه عام 1989، وطالبت أسر الضحايا بأن يواجه العدالة في فرنسا. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لائحة اتهام ضد السنوسي، بجانب القذافي وابنه سيف الإسلام العام الماضي لارتكابهم جرائم حرب، حيث يشتبه في قيام السنوسي بدور أساسي في قتل أكثر من 1200 نزيل في سجن "أبو سليم" في طرابلس عام 1996.

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