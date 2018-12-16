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الان تتابع لاجئان فلسطينيان يقضيان في سجون نظام الأسد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل التعذيب في سجون الأسد - أرشيفية
واس - الخليج 365:
أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا عن قضاء اللاجئان الفلسطينيان وافي ومحمود أمارة تحت التعذيب في سجون نظام الأسد بعد اعتقال دام لأربعة أعوام.
وأشارت المجموعة في بيان اليوم أن اللاجئان الفلسطينيان هما من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.
وذكرت مجموعة العمل أن قضاء اللاجئان الفلسطينيان وافي ومحمود أمارة يرفع حصيلة ضحايا التعذيب في سجون نظام الأسد إلى 563 لاجئاً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال.
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