أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأنه "وقعت صباح اليوم عاملة في الخدمة المنزلية من منزل كفيلها السيد هاني سبليني أثناء نشرها الملابس وعلى الفور توجهت فرق اسعاف ​جمعية الرسالة​ للاسعاف الصحي الى المكان وعملت على اسعافها ميدانياً و نقلها الى مستشفى علاء الدين".

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: عاملة تقع عن سطح منزل كفيلها في الصرفند على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .