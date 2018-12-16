طالوزيان: الأرمن متجذرون في هذه الارض ولن يتخلوا عنها مقابل أي بلد

لفت النائب ​جان طالوزيان​ إلى أن "الوجود ​الأرمن​ي في لبنان والمنطقة، في القدس ومصر والأردن، منذ القرن الثامن العشر، أي قبل الإبادة او محاولة الابادة من الأتراك".

وخلال زيارة قام بها وفد من ممثلي وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة و​المواقع الالكترونية​ لدير سيدة بزمار في ​كسروان​ شدد على ان "الأرمن متجذرون في هذه الارض، ولدوا هنا وعاشوا هنا ولن يتخلوا عنها مقابل أي بلد آخر في العالم، وتحديدا طائفة الأرمن الكاثوليك الذين يشبهون ما يمثله لبنان بالنسبة إلى ​الدول العربية​، إنهم الوجه الأكثر انفتاحا في الطائفة الأرمن، والأكثر اندماجا في ​المجتمع اللبناني​ وفي كل المجتمعات التي يعيشون فيها، وهم من قاموا بالنهضة الفكرية والثقافية عند الأرمن تماما كما لعب لبنان هذا الدور مع الدول العربية".

وأشار الى ان "السياسيين اللبنانيين منذ ستة أشهر حتى اليوم لم يفعلوا شيئا وهم عاجزون عن تأليف ​الحكومة​ ويلقون باللائمة دائما على غيرهم ولا سيما على الاعلام".