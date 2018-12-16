ناشطون في طرابلس يعتصمون في ساحة عبد الحميد كرامي بطرابلس احتجاجا على الفساد

نفذ عدد من الناشطين في ​طرابلس​، الذين لا ينتمون الى اي تيار سياسي، اعتصاما في ​ساحة عبد الحميد كرامي​ للاسبوع الثالث على التوالي، احتجاجا على ​الفساد​ في البلد، وتحت عنوان "بدنا حقوقنا"، شارك فيه شبان وشابات من مختلف مناطق طرابلس رفعوا خلاله الاعلام اللبنانية، ولافتات كتب عليها " فسادكم يقتلنا"، "خلصنا تهميش لطرابلس"، "بدنا يشتغل ​مطار القليعات​"، "ضد المكب وضد المطمر"، "ما منساوم عحقوقنا". وواكب الاعتصام انتشار عناصر من ​الجيش​ و​قوى الامن الداخلي​.

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