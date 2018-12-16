طقس متقلب يسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط اعتباراً من مساء يوم

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا متقلبا يسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط اعتباراً من مساء يوم الأحد.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً مع ارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ ورياح ناشطة، يتحوّل تدريجياً خلال الفترة المسائية الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة متفرّقة أحياناً كما يتشكّل الضباب على المرتفعات. أما الاثنين فيكون غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرّقة تشتدّ اعتباراً من بعد الظهر وتكون مصحوبة ببرق ورعد أحياناًً كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. الثلاثاء يكون غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع رياح ناشطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتساقط بعض ​الأمطار​ الخفيفة والمتفرقة أحياناً مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.