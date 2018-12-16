توقيف منتحل صفة ضابط أقدم وشريكه على خطف وضرب أحد الاشخاص

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بلاغ انه "ورد على احد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه شخص يدعى (ع. ب.) يتهم المدعو (م. ف.) بالاشتراك مع آخرين على خطفه وضربه وايذائه، نتيجة خلاف على مخدرات ومبلغ مالي منتحلا صفة امنية. بتاريخ ٣/١٢/٢٠١٨، توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الاقليمي حول فرار شخصين من ​مدينة بيروت​ بسبب حادثة حصلت معهما سابقا، وتواريهما عن الانظار من خلال اقامتهما داخل منزل في احدى بلدات ​اقليم التفاح​، واقدام احدهما على انتحال صفة امنية موهما المواطنين انه ملازم اول في انتربول ​قوى الامن الداخلي​. بناء عليه، وبمطابقة المعلومات، تبين ان احدهما هو الذي ظهر في الفيديو المذكور، ومن المحتمل ان يكون الآخر قد عاونه في الضرب والخطف.

نتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات المكثفة، توصلت مفرزة استقصاء الجنوب الى تحديد هويتهما، وتمكنت من توقيفهما في بلدة ​جرجوع​، وهما اللبنانيان: _ م. ف. (مواليد عام ١٩٨٨) منتحل صفة الضابط - ا. ج. (مواليد عام ١٩٩٠) وقد تبين انه يوجد بحق: - الاول مذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحر بجرم مخدرات. - الثاني خلاصة حكم بجرم مخدرات. اودعا القطعة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على اشارة ​القضاء​ المختص.