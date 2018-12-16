بالصور- استمرار حريق حقل بترول "أم عسل" لليوم الثالث على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:
أعلن علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، اليوم الأحد، إقامة حواجز رملية وسدود حول بئر بترول "أم عسل" الذي اشتعلت فيه النيران أول أمس الجمعة، في محاولة جديدة للسيطرة على الحريق.
وأوضح حمادة، أن النيران مازالت مشتعلة في الحقل، مضيفًا أن حدتها تخف بشكل تدريجي مع استمرار تصاعد ألسة الدخان الكثيف.
وأضاف رئيس المدينة أنه يتوقع السيطرة على الحريق بشكل كامل خلال ساعات.
وتشارك أكثر من 30 سيارة إطفاء من الحماية المدنية من محافظتي جنوب سيناء، والسويس في إطفاء الحريق، فيما قرر وزير البترول المهندس طارق الملا، تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب اندلاع الحريق.
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