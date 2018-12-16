انطلاق حملة الكشف المبكر عن قصر القامة والأنيميا في مدارس قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

أطلقت مديرية الصحة في قنا، اليوم الأحد، حملتها على مدارس المحافظة، للكشف المبكر عن "قصر القامة والأنيميا"، وبدأتها في مدارس إدارة قوص التعليمية جنوب قنا.

وبدأت الحملة في مدرسة وحدة الحراجية القديمة (ابتدائية)، بالكشف على 502 تلميذ وتلميذة من المدرسة برفقة للكشف عن قصر القامة والإنيميا، في حضور الدكتور عربي أبوزيد مدير الإدارة التعليمية في قوص.

وقال الدكتور عماد حمدي، المتحدث باسم مديرية الصحة بقنا، إنه بناء على تعليمات وزارة الصحة وتحت إشراف الدكتور أيمن خضار، وكيل الوزارة، بدأت الحملة وفق معايير محددة مسبقًا، بالإضافة إلى مراعاة كل شروط السلامة الكبية.