مقتل قيادي بطالبان واثنين من رفقائه بغارة جوية جنوب أفغانستان

وقال مسئولون بالإقليم، حسبما نقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الأحد، إن مقتل القيادي الطالباني جاء إثر شن قوات التحالف غارة جوية على منطقة جريشك بالإقليم الأفغاني، جنوب أفغانستان.
من جانبه، أعلن المكتب الصحفي لحكومة الإقليم، في بيان، أن قوات التحالف شنت غارات جوية على مخابئ طالبان بمنطقة جريشك بإقليم هلمند، مما أسفر عن مقتل قائد اللجنة العسكرية بطالبان واثنين من رفقائه، فضلا عن إصابة اثنين آخرين.
وأضافت حكومة الإقليم أنه تم تدمير مركبة ذات باب خلفي ودراجة نارية خلال الغارة الجوية.
ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية، بمن فيهم مسلحو طالبان، على الأمر حتى الآن.
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