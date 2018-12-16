أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية العراقية لقمان الفيلي، اليوم الأحد، عن تخلى الرئيس برهم صالح بصورة قانونية عن الجنسية (البريطانية) إلتزاما منه بما جاء فى الدستور العراقى.



وأكد المتحدث الرسمى "أن الإجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية البريطانية قد استكملت".



وأضاف الفيلي أن الرئيس "اذ يتقدم بوافر الشكر والتقدير للمملكة المتحدة التى منحته الجنسية أيام معارضته للنظام السابق، فأن تنازله يأتى إلتزاما منه بما جاء فى الدستور العراقى فى المادة رقم 18 الفقرة الرابعة والتى تنص على عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة فى حال تم انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية فى جمهورية العراق".

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يتخلى عن الجنسية البريطانية التزاما بدستور بلاده على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .