شكرا لقرائتكم العربية.نت اليوم.. قصة أصغر مرشدة غوص بمصر والكسل وراثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عرضت فقرة "العربية.نت اليوم"، الأحد، مجموعة من الأخبار المنوعة من تقديم #هبة_فارس، ضمن برنامج #صباح_العربية.

البداية من السعودية، وحلم الفنان السعودي عايض يوسف.

ومن صفحة مصر، أصغر مرشدة للغوص عمرها 18 سنة.

وقناع لزعيم كوريا الشمالية لتبييض البشرة يثير الجدل.

ودراسة جينية تؤكد أن الكسل "وراثي".

واحذروا الإفراط بنظافة أطفالكم لهذا السبب!