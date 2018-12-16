شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على مشروعات قطاع البترول فى عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن مشروعات قطاع البترول في عام 2018. وتضمن الانفوجراف 1.4 مليار دولار منح واستثمارات لحفر 41 بئرا من خلال 12 اتفاقية.



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