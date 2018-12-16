شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى للجنة حقوق الإنسان يتفقد سجن القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل وفد برلماني للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، منذ قليل، لتفقد سجن القناطر (الرجال)، وكان في استقبالهم اللواء محمود فؤاد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، واللواء زكريا الغامرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بالوزارة.

وتأتى زيارة اللجنة، فى إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة، والتى استهلتها منذ بداية دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الأول، إلى السجون والأقسام الشرطية ودور الرعاية للتأكد من المعاملة الجيدة لهم وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.