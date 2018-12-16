"رئيس إسكان البرلمان" : الرئيس السيسى افتتح مشروعات تصب فى صالح الجميع

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن المشروعات القومية العملاقة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عدد من محافظات الجمهوية هى مشروعات خدمية وحيوية هامة تدفع عجلة التنمية فى مجالات كثيرة، مؤكداً أن هذه المشروعات تنفذها الدولة لصالح المواطنين، والطبقات الفقيرة والمتوسطة وأصحاب الدخول الضعيفة فى المجتمع، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تعد لهذه الفئات والشباب المقبل على الزواج.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، فى بيان عنه، أن ما شهدناه وتم افتتاحه من مشروعات بهذا الكم الكبير، لهو إنجاز كبير نفذته الحكومة بجهودها المستمرة على أرض الواقع، وجاءت في مجالات عدة مثل المياه والإسكان الاجتماعى بالخانكة ومدينة العاشر من رمضان ومدينة أكتوبر الجديدة، ومحطة مياه المحمودية، ومحطة مياه سوهاج ومدينة بدر، فضلا عن مشروع الإسكان الاجتماعى فى أبو رديس بجنوب سيناء إلى جانب افتتاح أكبر محطة تحلية مياه فى جنوب سيناء لتحلية مياه البحر والواقعة بمدينة طور سيناء، التى قضت على مشكلة نقص المياه بطور سيناء.

وقال علاء والى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى واجه تحديات كبيرة خلال فترة توليه المسئولية فهو يحارب الإرهاب لتوفير الأمن والأمان للمواطن المصرى، وفى نفس الوقت ينشأ دولة مصرية حديثة، وبالفعل عبر بمصر واستطاع النهوض بها فى مجالات كثيرة، أعاد هيكلة الاقتصاد المصرى بجميع قطاعاته، واتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية ساعدت على إنشاء عدد كبير من المشروعات الحيوية العملاقة.